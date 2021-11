Japanse beurs verder omlaag door zorgen over Omikron-variant

De aandelenbeurs in Tokio ging maandag verder omlaag na de koersval van afgelopen vrijdag. Beleggers bleven bezorgd over de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus, die afgelopen week werd ontdekt. Daarnaast verwerkten ze het besluit van de Japanse overheid om de grenzen voor praktisch alle buitenlandse bezoekers te sluiten vanwege de nieuwe variant. Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen ook verliezen zien. De olieprijzen toonden wat herstel na een daling van ruim 10 procent op vrijdag.

De Nikkei in Tokio eindigde 1,6 procent lager op 28.283,92 punten. Vrijdag raakte de Japanse hoofdindex al 2,5 procent kwijt. Japan Airlines verloor 4 procent, na een koersval van ruim 6 procent op vrijdag. De Japanse premier Fumio Kishida kondigde aan dat buitenlandse zakenreizigers en studenten vanaf dinsdag weer worden geweerd. Zij mochten sinds kort Japan juist weer in. Toeristen waren al langer niet welkom.

Nissan maakte bekend in de komende jaren omgerekend zo’n 15,6 miljard euro te investeren in de productie van elektrische auto’s. De autofabrikant zakte 5 procent.

De Japanse oliemaatschappij Inpex daalde dik 1 procent. Een vat Amerikaanse olie werd tijdens de Aziatische handel ruim 4 procent duurder op 71,08 dollar en Brentolie kostte 3,5 procent meer op 80,19 dollar per vat. De olieprijzen gingen vrijdag hard omlaag door de zorgen over de impact van mogelijke strengere coronamaatregelen op vraag naar olie. Berichten dat oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland overwegen om de voor januari geplande verruiming van de olieproductie niet meer te laten doorgaan zorgden voor enig herstel van de olieprijzen.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong zakte 0,9 procent. De Chinese maaltijdbezorger Meituan verloor 8 procent na een miljardenverlies in het afgelopen kwartaal en een verlaging van de verwachtingen. Sun Entertainment Group kelderde 30 procent na berichten dat de controlerende aandeelhouder Alvin Chau samen met anderen is gearresteerd vanwege illegale gokactiviteiten. Ook andere casinobedrijven zoals MGM China, Galaxy Entertainment, Wynn Macau en Sands China, die actief zijn in het gokparadijs Macau, gingen hard omlaag.