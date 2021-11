Ledenraden Plus en Coop akkoord met fusie supermarktketens

De ledenraden van supermarktketens Plus en Coop hebben ingestemd met de geplande fusie tussen de twee supermarktketens. In beide gevallen gebeurde dat volgens de concerns met een ruime meerderheid. De goedkeuringen zijn een belangrijke stap voor de fusie die in september werd aangekondigd.

Eerder stemden de ondernemingsraden van de twee bedrijven al in met de fusie. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet nog zijn fiat geven. De bedrijven denken dat de fusie begin volgend jaar kan worden afgerond. Dan kunnen ze beginnen met het ombouwen van Coop-winkels naar de Plus-formule. Dat duurt naar verwachting enkele jaren.

Plus en Coop hebben samen zo’n 550 winkels door heel Nederland en een gezamenlijke jaaromzet van rond de 5 miljard euro. Na Albert Heijn en Jumbo is de nieuwe fusieketen het derde supermarktconcern van Nederland. Er werken ruim 40.000 mensen bij het fusiebedrijf.