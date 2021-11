Na flinke piek daalt omzet woonwinkels weer

De omzet van woonwinkels daalt. Dat blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Woonwinkels hebben in september 2021 een stuk minder omgezet dan in september 2020. Toch heeft de daling in omzet een aantal logische verklaringen.

Lockdown

Woonwinkels hebben tot september 2020 flink geprofiteerd van een stijging in de omzet. De oorzaak hiervan is dat veel mensen thuiszaten vanwege het coronavirus. De behoefte ontstond om in het huis te gaan klussen. Opeens viel het op dat het bureau niet meer zo stabiel was. Ook was er eindelijk tijd om die pvc-vloer of gietvloer te installeren. De drukte in meubelzaken nam dan ook toe. De omzet van woonwinkels steeg met ongeveer 27 procent in 2020.

Sluiting niet-essentiële winkels

Waarschijnlijk zijn veel van onze huizen inmiddels naar wens, want die omzet is nu weer gedaald. Maar naast het feit dat mensen al snel klaar waren met het klussen thuis, zijn er nog andere mogelijke verklaringen. Vanaf 14 december 2020 tot 10 februari 2021 waren niet-essentiële winkels volledig gesloten vanwege het coronavirus. Daardoor konden klanten alleen online bestellingen plaatsen.

Vanaf 10 februari was het weer mogelijk om de winkel fysiek te bezoeken, maar wel op afspraak. Klanten moesten bij deze regeling nog steeds de producten online bestellen, maar konden het later die dag ophalen in de winkel. Deze regeling was voor veel klanten niet ideaal, waardoor de omzet steeds verder daalde.

IKEA is bijvoorbeeld een goed voorbeeld van een meubelzaak die leed aan een daling van omzet door de sluiting van niet-essentiële woonwinkels. Alle IKEA-winkels in Nederland hebben dit jaar minder omzet gedraaid dan vorig jaar. De omzet daalde van 1,37 miljard euro in 2020 naar 1,24 miljard euro in 2021. Toen de niet-essentiële winkels weer open mochten, was de horeca nog gesloten. Dit gold dus ook voor het restaurant in de IKEA, waardoor dit ook omzet kostte.

Woningmarkt

Ten slotte zijn er de problemen op de woningmarkt. Uit het onderzoek Staat van de Woningmarkt blijkt dat er in 2021 een woningtekort van 279.000 woningen was. Hierdoor stijgen de prijzen van woningen flink. Er wordt verwacht dat een huis over twee jaar 28 procent meer opbrengt – dit zou dus een gemiddelde prijsstijging van 90.000 euro betekenen. Voor veel mensen is het tegenwoordig dan ook lastig om een goed, betaalbaar huis te vinden. En zolang huishoudens geen woning kunnen vinden, hebben ze ook geen reden om grote inkopen bij een woningwinkel te doen.

Het is niet verbazingwekkend dat de omzet van woonwinkels sterk is gedaald. De huizen van klanten zijn naar wens gemaakt en bovendien worden de regels rondom het bezoek aan niet-essentiële winkels vaak aangepast vanwege het coronavirus, wat niet ideaal is voor de klanten. Ten slotte is er nog altijd ellende op de woningmarkt, wat het een stuk lastiger maakt voor jongvolwassenen om een betaalbare woning te treffen.

Gelukkig hebben de woonwinkels vorig jaar wel een mooi jaar gedraaid en kunnen ze dit gat dus hopelijk nog even overbruggen. Want uiteindelijk is een huis nooit af – ook niet als die prachtige gietvloer er eindelijk ligt.