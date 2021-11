Ook Wall Street toont herstel na koersval vanwege Omikron-variant

De aandelenbeurzen in New York toonden maandag net als elders in de wereld weer wat herstel na de koersval op vrijdag. De Amerikaanse markten waren op Black Friday slechts een halve dag open en verloren ruim 2 procent na de ontdekking van de nieuwe coronavariant Omikron. Vooral de aandelen van de luchtvaartbedrijven en oliemaatschappijen, die vrijdag rake klappen kregen, werden weer opgepikt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,7 procent in de plus op 35.151 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 4643 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,2 procent tot 15.681 punten.

De luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines wonnen tot 2,7 procent, na de koersverliezen van zo’n 10 procent op vrijdag. Ook cruisebedrijven toonden herstel. Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean klommen tot 4,8 procent. De hotelketens Marriott International, Hyatt en Hilton Worldwide stegen tot 3,2 procent.

Pfizer klom 2,3 procent. De Amerikaanse farmaceut en zijn Duitse samenwerkingspartner BioNTech (plus 4,9 procent) verwachten binnen twee weken meer duidelijkheid te kunnen geven over de werkzaamheid van hun vaccin tegen de Omikron-variant. Indien nodig kunnen ze binnen honderd dagen een nieuw vaccin leveren. Ook concurrent Moderna (plus 11,7 procent) denkt vroeg in het nieuwe jaar een aangepast vaccin op de markt te kunnen brengen.

Twitter was ook een grote stijger. Het aandeel ging een kleine 7 procent omhoog na berichten dat Jack Dorsey vertrekt als topman van de berichtendienst. Volgens nieuwszender CNBC maakt Dorsey dat binnenkort bekend, maar meer details wist CNBC niet te geven. Dorsey was van 2006 tot 2008 topman van Twitter en keerde in 2015 weer terug als hoogste baas van het techbedrijf.

De olieprijzen veerden op na de koersval van ruim 10 procent op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 6,3 procent duurder op 72,42 dollar en Brentolie kostte 5,2 procent meer op 76,49 dollar per vat. Berichten dat oliekartel OPEC en bondgenoten de geplande verruiming van de olieproductie willen schrappen stuwden de olieprijzen. Olieproducenten als Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips wonnen tot 2,7 procent.

De euro was 1,1269 dollar waard, tegen 1,1307 dollar op vrijdag.