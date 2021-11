Powell: meer onduidelijkheid inflatie en economie door Omikron

De komst van de Omikron-variant zorgt voor meer risico op inflatie en mogelijk een rem op de Amerikaanse economie. Ook de werkgelegenheid staat daardoor weer onder druk, stelt voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een verklaring. Het hoofd van de Amerikaanse koepel van centrale banken getuigt dinsdag in de Senaat.

Volgens Powell kan door de Omikron-variant het aantal besmettingen weer stijgen, waardoor bedrijven getroffen kunnen worden. Ook zijn mogelijk extra maatregelen vanuit de overheid nodig wat de bedrijvigheid van ondernemingen kan treffen. Bovendien kunnen problemen met de levering van producten worden verergerd als het coronavirus weer oplaait.

Dat laatste kan weer zorgen voor hogere kosten en duurdere producten. Op die manier is er ook een groter risico op meer en langer aanhoudende inflatie.

Tenslotte kan een nieuwe coronagolf ook gevolgen hebben voor de mate waarin mensen fysiek aanwezig willen zijn op de werkplek. Nu hebben sommige sectoren in de Verengde Staten als de horeca en winkels al moeite om aan personeel te komen.

In zijn getuigenis heeft Powell het niet over beleidsstappen van de Fed. Die is juist deze maand begonnen met het afbouwen van de coronasteun.