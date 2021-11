Reizigers Zuid-Afrika maken vakantie gewoon af volgens VvKR

Nederlanders die op reis zijn in Zuid-Afrika maken hun vakantie gewoon af. Dit ondanks dat daar de Omikron-variant van het coronavirus is ontdekt en er een inreisverbod werd afgekondigd door het demissionaire kabinet. Dat zegt de VvKR. De organisatie voor kleinschalige reisorganisaties heeft 56 leden die normaal gesproken reizen aanbieden naar Zuid-Afrika en omliggende landen.

De nieuwe variant is inmiddels vastgesteld in diverse landen, waaronder Nederland. Veel landen hebben het vliegverkeer van en naar landen in zuidelijk Afrika aan banden gelegd. Volgens de VvKR is er goed contact met reizigers ter plaatse en maken die allemaal hun vakantie gewoon af. Ook zijn de reizigers die intussen zijn teruggekeerd naar huis goed aangekomen.

“Hoe het nu verder gaat moeten we afwachten”, zegt een woordvoerster. “Over de nieuwe variant weten we nog niet zoveel.” Sinds het instellen van het inreisverbod van afgelopen vrijdag heeft niemand meer een reis geboekt naar Zuid-Afrika.

“Wij, en onze reizigers, vinden dat Zuid-Afrika wel heel hard wordt gestraft voor de eerlijkheid in het ontdekken van deze variant”, aldus de woordvoerster van VvKR. Volgens haar gaan de reisrestricties die andere landen inmiddels hebben ingesteld grote impact hebben op het land.

“Het is heel vervelend dat zo’n variant opduikt en dat we te maken krijgen met reisverboden”, laat reisbrancheorganisatie ANVR weten. “Het zal verspreiding niet voorkomen maar wel vertragen. De RIVM zegt ook dat reisbeperkingen op de lange termijn het virus niet zullen tegenhouden”, aldus een woordvoerster. “Het is wel duidelijk dat steun noodzakelijk blijft voor de reissector. Ook volgend jaar.”

De VvKR wijst erop dat zo’n 80 procent van zijn 419 leden sinds het begin van de crisis helemaal geen coronasteun heeft ontvangen. Dat komt omdat het vaak gaat om zelfstandigen die vanuit huis werken.

De reisbranche heeft het al moeilijk sinds het begin van de coronacrisis. Nog steeds geldt voor bijna alle landen buiten Europa een oranje reisadvies, wat betekent dat vakantiereizen worden ontraden. Dat geldt ook voor Zuid-Afrika.