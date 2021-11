TNO onderzoekt flexibel zonne-energiesysteem op water

Een consortium onder leiding van onderzoeksinstituut TNO is een onderzoek begonnen naar flexibele zonne-energiesystemen op water. Het systeem bestaat uit flexibele drijvers met daarop gemonteerde flexibele zonnepanelen. Het project is de afgelopen dagen geïnstalleerd in het Fieldlab Green Economy Westvoorne in het Oostvoornse Meer, vlakbij de Maasvlakte. De pilot loopt tot de zomer van 2022.

De flexibele materialen zijn door het consortium ontwikkeld. Door deze toepassing buigen de drijvers en de panelen mee met de golven. Ze bieden minder weerstand aan de golven waardoor de drijvers en de verankering lichter, en daarmee goedkoper, kunnen worden uitgevoerd dan bij starre drijvers.

Bij het onderzoek wordt onder meer gekeken naar de energie-opbrengst van de zonnepanelen, gedrag van de drijvers bij golven en harde wind, de aangroei van organisch materiaal en economische haalbaarheid.

Na afronding van dit project is de vervolgstap het bouwen en installeren van een systeem op de Noordzee. Het is de ambitie om rond 2024 een commercieel systeem te bouwen dat aangelegd en aangesloten kan worden bij een van de nieuwe windparken op de Noordzee.