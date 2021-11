Twaalf procent van de zzp’ers overweegt lening nu coronasteun gestopt is

De coronacrisis is voor veel freelancers een lastige tijd. Voor inkomsten zijn velen afhankelijk van klanten, en in tijden van crisis wordt er nu eenmaal minder geld uitgegeven. Gelukkig kondigde de overheid begin 2020 aan dat ze wel een potje hadden voor zzp’ers. Inmiddels zijn we ruim anderhalf jaar verder en is deze overheidssteun sinds 1 oktober gestopt. Wat voor financiële gevolgen heeft dat voor zelfstandigen?

Lening aanvragen

De geldproblemen zijn sinds 1 oktober niet ineens opgelost. Een persoonlijke lening aanvragen als oplossing? Uit een onderzoek dat is uitgevoerd onder 551 Nederlandse zzp-ondernemers blijkt dat meer dan één op de tien zzp-ondernemers dat overweegt nu dat de TOZO, TVL en TONK gestopt zijn. Wat opvallend is, is dat een grote groep zelfstandigen voor een lening bij de bank kiest, terwijl zij juist normaal gesproken terughoudender zijn om kleinere kredieten aan zelfstandigen te verstrekken.

Verschillende vormen van financiering

Van die twaalf procent neigt zo’n 35 procent van de groep respondenten naar het aanvragen van een lening bij een bank, maar er zijn ook andere vormen van financiering die aan populariteit winnen. Zo’n 23 procent van de ondervraagden denkt na over het afsluiten van een niet-bancaire lening zoals microkredieten. Ook staat een gelijk percentage van de zelfstandigen open voor factuur financiering of factoring. Ambtenaren die werken als zzp’er hebben dankzij hun functie allerlei voordelen bij het aanvragen van een lening. Zij kunnen een speciale lening voor ambtenaren aanvragen en krijgen de laagste rente.

Minder buffers

Afgelopen zomer bleek al dat ruim 40 procent van de zzp-ondernemers persoonlijk spaargeld heeft moeten opnemen tijdens de coronacrisis en daardoor bijvoorbeeld niet op vakantie kon gaan. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat zelfstandigen na het stoppen van de steunmaatregelen nog steeds bereid zijn om gebruik te maken van hun persoonlijke spaarrekeningen. Van de ondervraagden overweegt maar liefst 44 procent om geld van hun privérekening in de eigen onderneming te investeren om zo schulden en betalingsachterstanden te voorkomen.

Persoonlijke spaargeld gebruiken

Thomas Vles, ceo van het boekhoudbedrijf Tellow, stelt dat zzp-ondernemers zich gedwongen voelen om hun financiële gezondheid te redden met alternatieve financieringsvormen. ‘‘Veel zzp-ondernemers vinden dat er onvoldoende financiële steun was vanuit de overheid,’’ vertelt hij in een interview met De Ondernemer. ‘‘Hun betalingsachterstanden zijn de laatste maanden alleen maar gegroeid. Zzp-ondernemers zoeken nu naar alternatieve manieren om dit gat op te gaan vullen, ook als dit betekent dat zij all-in moeten met hun persoonlijke spaargeld.”

Enige uitweg om financieel gezond te blijven

Naast almaar kleiner wordende buffers blijven ook de schulden en betalingsachterstanden voor veel zzp’ers oplopen. Voor de pandemie had driekwart van de respondenten geen schulden, nu laat 14 procent weten dat het zonder lening niet gaat lukken om de in de coronacrisis opgebouwde schulden af te lossen. Die groep laat weten ook al onderzoek te hebben gedaan of zelfs al een lening te hebben aangevraagd. Vles vertelt dat een grote groep zzp’ers geld lenen als enige uitweg ziet om financieel gezond te blijven. Volgens hem is de verwachting dat deze groep alleen maar zal blijven groeien.