CBS: omzet horeca in derde kwartaal bijna op niveau 2019

De omzet van de horeca was in het derde kwartaal bijna even hoog als voor het uitbreken van de coronacrisis. In de maanden juli, augustus en september stegen de opbrengsten dankzij versoepelingen van de coronamaatregelen fors, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hotels lijden nog het meest onder de pandemie.

Eet- en drinkgelegenheden en hotels hoorden bij de zwaarst getroffen bedrijven door de coronacrisis, omdat ze veelal gesloten moesten blijven of internationale gasten wegbleven. Het verschil in omzet tussen het tweede en het derde kwartaal van 2021 is dan ook groot. Volgens het CBS steeg de omzet tussen die twee periodes met bijna 54 procent. Ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 zette de horeca 15 procent meer om.

Het CBS keek ook naar de verschillende soorten horecabedrijven. Caf├ęs boekten in het derde kwartaal bijna 90 procent meer omzet dan in de voorgaande drie maanden. Bij restaurants namen de opbrengsten met bijna driekwart toe. Fastfoodrestaurants, snackbars en cafetaria’s konden tijdens lockdowns nog veel mensen bedienen omdat afhalen en bezorgen vaak mocht. Zij zagen de omzet tussen de twee kwartalen met iets meer dan 18 procent stijgen.

In vergelijking met het tweede kwartaal nam de omzet van hotels het snelst toe. Hun omzet verdubbelde. Maar tegelijkertijd zijn zij nog het verst verwijderd van de inkomsten die ze voor de uitbraak van de pandemie hadden. Vergeleken met het derde kwartaal van 2019 lagen de opbrengsten bijna een kwart lager.