Coronavrees drukt stemming beurzen, Heineken sterkste daler AEX

Het sentiment op de Europese beurzen was dinsdag negatief. Vooral de zorgen over de nieuwe Omikron-coronavariant, waartegen de huidige vaccins mogelijk minder goed werken, zorgde voor een bedrukte stemming. Zo ging de olieprijs hard onderuit, mogelijk voorsorterend op een mindere vraag. Bierbrouwer Heineken was de sterkste daler in de AEX-index in Amsterdam met een verlies van bijna 6 procent.

De koersdruk op de aandelenmarkten volgde op uitlatingen van topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse vaccinmaker Moderna. Hij zei tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat de huidige vaccins waarschijnlijk minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant en dat het maanden kan duren om een nieuw vaccin te produceren. Verder waarschuwde voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve voor de impact van de Omikron-variant op bijvoorbeeld de inflatie en verdere problemen in de toeleveringsketen.

De AEX-index sloot de sessie met een min van 1,2 procent op 777,39 punten. Naast het koersverlies van Heineken drukte ook de minnen van maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway (min 5,1 procent), vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield (min 3 procent) en levensmiddelenconcern Unilever (min 2,6 procent) duidelijk op de graadmeter.

Shell verloor in het kielzog van de lagere olieprijzen 1,5 procent. Bronnen meldden aan persbureau Reuters dat de maatschappij overweegt weer in Libië actief te worden. Naast olie en gas zou het ook om de ontwikkeling van zonneparken gaan. Vanwege de onrust verliet Shell het Afrikaanse land zo’n tien jaar geleden. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,2 procent minder op 67,01 dollar en Brentolie zakte 3,6 procent in prijs tot 70,79 dollar.

De MidKap verloor 0,8 procent tot 1027,26 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 0,8 procent. De inflatie in het eurogebied liep in november op tot 4,9 procent. Dat is het hoogste niveau sinds het begin van de metingen 25 jaar geleden.

In Londen verloor easyJet 1,2 procent. De Britse luchtvaartmaatschappij vervoerde in het afgelopen boekjaar veel minder passagiers, vanwege reisbeperkingen. Ook leed het bedrijf opnieuw verlies. Volgens easyJet is het nog te vroeg om te zeggen welke impact de Omikron-variant zal hebben op Europese reizen. Sectorgenoot Air France-KLM leverde in de MidKap in Amsterdam 2,9 procent in.

De euro was 1,1277 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder.