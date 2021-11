Fintech-directeur Marcus vertrekt bij Facebook

Facebook ziet zijn fintech-directeur David Marcus aan het einde van het jaar vertrekken. Marcus is bij het techconcern onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de digitale munt Diem en digitale portemonnee Novi. Zijn vertrekt komt op het moment dat Facebook, vooralsnog zonder succes, probeert om een digitale munt te lanceren die gebruikt kan worden om wereldwijd online geld te versturen via Facebook-producten.

Marcus’ vertrek volgt op dat van andere leidinggevenden die de inspanningen van Facebook op het gebied van blockchain hebben geleid. Mede-oprichter van het crypto-project Morgan Beller verliet het bedrijf in september 2020. Kevin Weil, een andere grondlegger van het project, vertrok in maart.

Facebook, dat vorige maand zijn naam veranderde in Meta Platforms, schroefde ook al de wereldwijde plannen voor Diem terug na bezorgdheid onder toezichthouders dat de dienst teveel controle zou kunnen krijgen over het geldsysteem. Ook zou de digitale munt criminaliteit mogelijk kunnen maken en de privacy van gebruikers kunnen schaden. De bedoeling was dat zowel de munt als de portemonnee vorig jaar al gelanceerd zouden zijn. Novi, waarmee mensen direct en zonder extra kosten geld moeten kunnen versturen en ontvangen, werd uiteindelijk in november gelanceerd.

Marcus erkent dat er nog veel werk te verzetten is na de lancering van Novi. “En ik ben nog steeds even gepassioneerd over de noodzaak van verandering in onze betalings- en financiële systemen, maar mijn ondernemers-DNA heeft me al teveel ochtenden achter elkaar aangespoord. Ik kan dat niet blijven negeren,” zei hij in een bericht op Facebook. Wat hij gaat doen is vooralsnog niet bekend.

Facebook is in Guatemala en de VS begonnen met het testen van Novi. Met het project wil Facebook een betaalnetwerk optuigen, waarmee het zijn financiële diensten flink zou uitbreiden. Met Novi kan iedereen veilig en betaalbaar bankzaken regelen, beweert het socialmediabedrijf. Verschillende senatoren in de VS riepen Facebook eerder op te stoppen met de proef. Volgens hen kan het beheer van crypto’s niet aan Facebook worden toevertrouwd.

Marcus had tot 2014 een belangrijke functie bij PayPal en stapte toen over naar Facebook. Hij had eerst de leiding over chatdienst Messenger, voordat hij de overstap maakte om aan de financiële tools te werken. Facebook-topman Mark Zuckerberg bedankte Marcus voor bewezen diensten. “We zouden niet zo’n grote slag hebben geslagen bij Diem zonder jouw leiderschap.”