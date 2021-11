Helft minder speelgoedwinkels in Nederland sinds 2011

Mensen die op zoek zijn naar speelgoed voor de feestdagen kunnen bij steeds minder fysieke speelgoedwinkels terecht. Volgens onderzoek van dataspecialist BoldData is het aantal speelgoedwinkels in Nederland in de afgelopen tien jaar gehalveerd, van 1405 vestigingen in 2011 naar 705 dit jaar.

Het aantal speelgoedwinkels laat al jaren een dalende lijn zien, mede door het vele onlineshoppen. In 2019 ging ook nog eens de grote speelgoedketen Intertoys failliet. In dat jaar sloten 305 zaken de deuren. Dit jaar gaat het om twintig winkels die zijn gesloten, aldus BoldData dat onder meer kijkt naar cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Kamer van Koophandel.

Volgens de onderzoekers vond in Flevoland de grootste daling plaats en telt die provincie nog maar vijftien speelgoedwinkels. De meeste vestigingen (140) zijn te vinden in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Brabant en Noord-Holland met 120 en 110 winkels. In deze drie provincies samen is meer dan de helft (65 procent) van alle speelgoedzaken gevestigd.