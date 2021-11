Meer omzet voor winkeliers, supermarkten voelen krimp

Winkeliers hebben in oktober 6,6 procent meer omzet behaald dan een jaar eerder. Dat kwam vooral doordat winkels in de non-foodsector meer verkochten, maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Bij supermarkten en andere zaken die vooral voedingsmiddelen verkopen, kromp de omzet juist. Webwinkels groeiden nog wel, maar veel minder hard dan voorheen.

Bij non-foodwinkels steeg de omzet vorige maand bijna 13 procent op jaarbasis. Volgens het statistiekbureau verkochten vooral kleding- en schoenenwinkels fors meer. Ook doe-het-zelfzaken en verkopers van nieuwe vloeren en keukens groeiden hard. Bij winkels in voedingsmiddelen zakten de inkomsten juist met bijna 2 procent.

Vorig jaar was de invloed van lockdowns op het koopgedrag nog groot. Doordat mensen vooral thuis moesten blijven kochten ze veel meer online en trokken de verkopen van elektronica zoals computerschermen aan. Winkels in consumentenelektronica zetten in oktober juist minder om dan in dezelfde maand van vorig jaar, meldt het CBS. Pure webwinkels voerden de omzet met iets meer dan 2 procent op. Dat is een veel minder sterke groei dan in veel maanden in 2020.

Ook vergeleken met de periode voor de coronacrisis groeide de detailhandel als geheel. Ten opzichte van oktober 2019 lag de omzet van winkeliers 14,2 procent hoger.