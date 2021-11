Virusvrees en Fed zorgen voor stevige minnen op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met stevige verliezen gesloten. Beleggers zijn nog altijd bezorgd over de impact van de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus, vooral omdat de huidige vaccins minder effectief lijken. Het duurt mogelijk maanden om een nieuw vaccin te produceren. Ondertussen kijkt de Federal Reserve vanwege de hoge inflatie naar het eventueel sneller afbouwen van de coronasteun.

Fed-baas Jerome Powell zei tijdens een getuigenis in de Senaat de snellere steunafbouw te onderzoeken. De inflatie kan volgens Powell verder oplopen door de nieuwe variant. Ook kunnen de toeleveringsproblemen verergeren waardoor het herstel van de Amerikaanse economie vertraagt.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 1,9 procent op 34.483,72 punten. De brede S&P 500 verloor ook 1,9 procent tot 4567,00 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,6 procent tot 15.537,69 punten.

Facebook-moeder Meta verloor 4 procent. De techonderneming ziet wederom een van de leidinggevenden bij zijn fintech-divisie afzwaaien. Het vertrek van David Marcus komt op het moment dat Facebook, vooralsnog zonder succes, probeert om een digitale munt te lanceren die gebruikt kan worden om wereldwijd online geld te versturen via Facebook-producten. Verder heeft de Britse markttoezichthouder Meta bevolen animatieplatform Giphy te verkopen. De eerdere overname van de database voor gif-animaties schaadt de concurrentie teveel, aldus de toezichthouder.

Telecomconcern AT&T speelde 4,4 procent aan beurswaarde kwijt. De onderneming verwacht dat de aanwas van nieuwe abonnees de komende tijd zal vertragen. Dit jaar lokte AT&T nieuwe klanten onder andere met gratis telefoons. Verder profiteerde het bedrijf van hogere consumentenbestedingen. Maar dat zal niet zo blijven, zo werd gewaarschuwd.

Farmaceut Merck verloor opnieuw, waarmee het in de maand november in totaal zo’n 15 procent aan beurswaarde kwijtspeelde. De koersval kwam vooral door de tegenvallende werking van de coronapil waarover Merck de markten begin november informeerde. Vaccinmaker Moderna verloor 4,4 procent. Volgens topman Stephane Bancel is het huidige vaccin tegen corona vermoedelijk minder effectief tegen de nieuwe variant.

De euro was 1,1339 dollar waard, tegen 1,1277 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,6 procent minder op 66,74 dollar en Brentolie zakte 3,9 procent in prijs tot 70,57 dollar per vat.