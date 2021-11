Volvo Cars bouwde 50.000 minder auto’s door chiptekort

De Zweedse autoproducent Volvo Cars heeft in het derde kwartaal 50.000 auto’s minder gebouwd in vergelijking met een jaar eerder vanwege de chiptekorten die de wereldwijde auto-industrie al langere tijd plagen. Volgens het bedrijf is er inmiddels verbetering te zien bij de levering van chips, maar blijven die tekorten nog een remmende factor op de productie.

Volvo Cars zegt dat het verkoopvolume in het afgelopen kwartaal met 17 procent daalde naar 149.900 voertuigen op jaarbasis. Daarbij zakte de omzet met 7 procent tot 60,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend 5,9 miljard euro. Het bedrijf wist de lagere verkopen enigszins te compenseren met hogere verkoopprijzen. Daar stonden wel hogere kosten voor materialen tegenover. De nettowinst zakte met een derde tot omgerekend 224 miljoen euro.

Het Zweedse automerk maakte eind oktober zijn debuut op de aandelenbeurs in Stockholm. Volvo Cars is eigendom van het Chinese autobedrijf Zhejiang Geely. Het Chinese bedrijf kocht het merk in 2010 van het Amerikaanse Ford Motor.