Wall Street daalt door zorgen over Omikron-variant

De aandelenbeurzen in New York zijn de dinsdagsessie met verlies begonnen. De zorgen over de Omikron-variant staken de kop op nadat topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse farmaceut en vaccinmaker Moderna had laten weten dat de huidige vaccins waarschijnlijk minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant. Ook duurt het volgens hem maanden om een nieuw vaccin te produceren.

Daarnaast waarschuwde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, die later op de dag een verklaring aflegt in de Senaat, voor de gevaren van de Omikron-variant. De inflatie kan volgens Powell verder oplopen door de nieuwe variant. Ook kunnen de toeleveringsproblemen verergeren waardoor het herstel van de Amerikaanse economie vertraagt. De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen getuigt dinsdag ook in de Senaat.

De Dow-Jonesindex noteerde 0,6 procent in de min op 34.925 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 4631 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 15.755 punten.

Regeneron verloor 1,3 procent. De biotechnoloog waarschuwde dat zijn behandelingen met cocktails van antilichamen en andere soortgelijke medicijnen mogelijk minder goed werken tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. Nader onderzoek wordt volgens het bedrijf gedaan om deze mogelijke impact te bevestigen. Moderna raakte na de opmerkingen van Bancel bijna 5 procent aan beurswaarde kwijt.

De luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines verloren tot 1,8 procent. Ook cruisebedrijven gingen omlaag. Carnival, Norwegian Cruise Line en Royal Caribbean daalden tot bijna 2 procent.

Mediaconcern ViacomCBS steeg in de vroege handel circa 1 procent. De onderneming maakte bekend zijn televisie- en filmstudio CBS Studio Center te verkopen en terug te huren. Investeerders Hackman Capital Partners en Square Mile Capital Management betalen bijna 1,9 miljard dollar voor de productiefaciliteit.

Meta verloor 1,3 procent. De Britse markttoezichthouder heeft het moederbedrijf van Facebook bevolen animatieplatform Giphy te verkopen. De overname van de database voor gif-animaties in 2020 door het socialmediabedrijf schaadt de concurrentie te veel, vindt de mededingingswaakhond.

De euro was 1,1367 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,9 procent minder op 67,25 dollar en Brentolie zakte 3,7 procent in prijs tot 70,71 dollar.