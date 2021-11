Zorgen over Omikron-variant houden beurshandel in de greep

De beurshandel op het Damrak blijft dinsdag in de greep van de zorgen over de nieuwe coronavariant Omikron. Na het voorzichtige herstel van een dag eerder lijken beleggers hun aandelen weer van de hand te doen door de vrees dat de bestaande vaccins minder goed werken tegen de Omikron-variant.

De negatieve stemming volgt op uitlatingen van topman Stéphane Bancel van de Amerikaanse farmaceut en vaccinmaker Moderna. Bancel zei tegen de Britse zakenkrant Financial Times dat hij verwacht dat de huidige vaccins minder effectief zijn tegen de nieuwe coronavariant. Ook verklaarde hij dat het mogelijk maanden kan duren om een nieuw vaccin, die wel goed werkt tegen de variant, te ontwikkelen en te produceren.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren ruim 1 procent lager te beginnen aan de laatste dag van november. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met flinke verliezen openen. De futures voor de beurzen in New York wijzen momenteel ook op stevige openingsverliezen voor Wall Street.

In de Aziatische regio gingen de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei opnieuw 1,6 procent lager en de Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds dik 2 procent in de min. De beursgraadmeter in Shanghai hield het verlies beperkt tot 0,1 procent, mede dankzij een onverwachte groei van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in november na een krimp in oktober.

Bij de bedrijven meldde SBM Offshore een definitief contract te hebben getekend met Braziliaanse Petrobras voor het gebruik van het opslag- en productieschip Alexandre de Gusmão. In augustus werd al een intentieverklaring gesloten. Het contract heeft een looptijd van 22,5 jaar. Het schip zal door Petrobras worden ingezet op het Mero-olieveld in het Santos Basin, ongeveer 160 kilometer voor de kust van Arraial do Cabo in de staat Rio de Janeiro.

Fastned liet weten zijn eerste vier snellaadstations voor elektrische auto’s in Frankrijk te hebben geopend. Daarmee voegt het snellaadbedrijf een zesde land toe aan zijn Europese netwerk. De komende weken opent Fastned nog eens vijf extra laadstations in Frankrijk.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1262 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen opnieuw omlaag na de opleving op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 3,3 procent goedkoper op 67,74 dollar. Een vat Brentolie zakte 3,6 procent in prijs tot 70,83 dollar.