Aegon en Shell aan kop in groene AEX-index

De Amsterdamse AEX-index veerde woensdag weer op onder aanvoering van verzekeraar Aegon en olie- en gasconcern Shell. Intertrust werd daarentegen in de MidKap flink lager gezet nadat investeerder CVC de gesprekken met de financieel dienstverlener over een overname staakte.

Ook de andere Europese beurzen lieten herstel zien na de verliesbeurt een dag eerder. De zorgen over de nieuwe coronavariant Omikron namen weer af nadat topman Ugur Sahin van de Duitse vaccinmaker BioNTech tegen persbureau Reuters verklaarde dat het coronavaccin van BioNTech en Pfizer waarschijnlijk goede bescherming biedt tegen een ernstig ziekteverloop van de variant en ziekenhuisopnames zal voorkomen.

Beleggers verwerkten daarnaast de uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell over een mogelijke snellere afbouw van de coronasteun om de inflatie te beteugelen. De Federal Reserve is vorige maand begonnen met de afbouw en medio december is er nog een beleidsvergadering waarin een versnelling kan worden besproken. Dit leidde tot speculatie dat ook de rente mogelijk sneller zal worden opgeschroefd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1 procent hoger op 784,88 punten. De MidKap won 0,6 procent tot 1034,23 punten. Londen en Parijs stegen 1,4 procent. De DAX in Frankfurt klom 1,5 procent ondanks een onverwachte daling van de Duitse winkelverkopen in oktober.

Aegon (plus 3,5 procent) profiteerde van het vooruitzicht dat de rente in de VS mogelijk eerder dan verwacht zal worden verhoogd. Zwaargewicht Shell had baat bij de hogere olieprijzen en volgde met een plus van 3 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer en chemicaliƫndistributeur IMCD stonden onderaan met minnen tot 1,8 procent.

Intertrust (min 5 procent) sloot de rij in de MidKap. CVC had 18 euro per aandeel over voor Intertrust en voerde exclusieve gesprekken met het bedrijf. Intertrust liet eerder al weten door meerdere partijen te zijn benaderd met biedingen tot 22 euro per aandeel. Air France-KLM toonde herstel na de koersval door de nieuwe reisbeperkingen en ging aan kop met een plus van 4 procent.

ForFarmers dikte 11 procent aan. Het veevoerbedrijf gaat voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. In Brussel won telecomconcern Proximus 5 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan.

De euro was 1,1320 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,5 procent meer op 69,14 dollar en Brentolie werd 5 procent duurder op 72,72 dollar.