Australische economie gekrompen door lockdowns

De Australische economie is in het derde kwartaal gekrompen. Oorzaak waren de lockdown in onder meer Sydney, Melbourne en Canberra vanwege de coronapandemie. Daardoor gaven consumenten minder uit, met name aan diensten zoals de horeca en cultuursector, maar ook vervoer.

De afname met 1,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal viel nog mee, want economen hadden eigenlijk gerekend op een krimp met 2,8 procent. De gestegen energieprijzen hielpen daarbij, want daardoor kwam er meer vraag naar kolen die ook nog eens duurder waren. De export van die fossiele brandstof stutte de Australische economie juist.

Op jaarbasis groeide de Australische economie wel, met 3,9 procent. Ook vorig jaar waren er namelijk lockdowns in het land die zorgden voor krimp.

Recente cijfers geven aan dat de economie sterk herstelt van de lockdowns. Zo hebben huishoudens na die gesloten periodes meer geld over om te besteden en trekt ook de import van goederen weer aan. De Omikron-variant van het coronavirus zorgt desondanks weer voor onzekerheid. Australië scherpte vanwege die variant de reisbeperkingen weer aan. Toch hoopt het land dankzij vaccinaties nieuwe harde lockdowns te kunnen voorkomen. Inmiddels is 87 procent van de Australiërs van 16 jaar en ouder ingeënt.