Chinese fabrieken werden minder actief in november

De bedrijvigheid in de Chinese industrie is in november afgenomen. De inkoopmanagersindex die door het economische tijdschrift Caixin wordt berekend daalde afgelopen maand duidelijk. De index, waar alles onder de 50 op krimp duidt, kwam uit op een stand van 49,9.

De inkoopmanagersindex van Caixin bekijkt vooral mkb-bedrijven uit China. De grotere staatsbedrijven worden in een cijfer van de Chinese overheid meegenomen dat al een dag eerder uitkwam. Daar was met een stand van 50,1 voor het eerst sinds augustus weer sprake van een kleine toename van de bedrijvigheid.

De Chinese industrie heeft de afgelopen maanden last van onder meer de strenge coronaregels in China waardoor soms hele steden enige tijd op slot gaan als er besmettingen zijn vastgesteld. Ook waren er stroomtekorten waardoor fabrieken de productie tijdelijk moesten minderen. Die lijken weer opgelost nu China de kolencentrales in het land weer harder laat draaien.

In de rest van Oost- en Zuidoost-Azië groeide de industrie juist. Zo kwam de Japanse inkoopmanagersindex uit op 54,5, de hoogste stand sinds januari 2018. Ook in landen als Taiwan en Zuid-Korea was groei en in dat laatste land nam de export bovendien meer toe dan verwacht.

De inkoopmanagersindexen van Maleisië, Vietnam en de Filipijnen stegen. In die landen hadden bedrijven de laatste maanden veel last van coronalockdowns, maar nu die zijn opgeheven gaat het weer vooruit. De Thaise industrie groeide iets minder hard dan in oktober, maar gaat wel nog altijd vooruit.

De huidige periode is een belangrijke voor de Aziatische industrie. In de aanloop naar de feestdagen proberen bedrijven eerdere achterstanden weg te werken. Bovendien leggen westerse bedrijven vaak voorraden aan voordat fabrieken door heel Azië rond Chinees Nieuwjaar twee weken vrijwel stilliggen. De opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus kan het huidige herstel mogelijk weer in de weg zitten.