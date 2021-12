Energiebedrijf Essent vindt nieuwe topvrouw bij PostNL

Energiebedrijf Essent heeft per 1 februari een nieuwe topvrouw. Resi Becker volgt dan interim-bestuursvoorzitter Suzan Schakenraad op. Becker komt over van PostNL, waar ze lid is van het uitvoerend comité en verantwoordelijk voor de Nederlandse post.

“Leiding mogen geven aan een team van duizenden gedreven collega’s met de ambitie om Nederland concreet door de energietransitie te loodsen is eervol en zeer motiverend”, zegt Becker in een toelichting op haar overstap. Volgens Essent, een dochter van het Duitse E.ON, is ze een ervaren leider van grote transformaties.

Schakenraad verlaat Essent op 1 januari na een carrière van ruim negen jaar bij het bedrijf. Bij haar aantreden in augustus was al duidelijk dat ze de positie van topvrouw tijdelijk zou invullen. Schakenraad wil “aan een nieuw persoonlijk avontuur met haar gezin beginnen”, aldus Essent.