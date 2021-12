Fors herstel op Europese beurzen, luchtvaartsector eindigt hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag met een forse winst gesloten. Beleggers trokken zich op aan berichten dat vaccins waarschijnlijk wel bescherming bieden tegen de nieuwe Omikron-variant van het coronavirus. Aandelen van luchtvaartconcerns, zoals Air France-KLM, leefden weer op na eerdere verliezen.

De hoofdwetenschapper van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei dat vaccins waarschijnlijk werken tegen ernstige coronabesmettingen met de Omikron-variant van het virus. Ook verklaarde topman Ugur Sahin van de Duitse vaccinmaker BioNTech dat het door het bedrijf ontwikkelde coronavaccin waarschijnlijk goede bescherming biedt tegen een ernstig ziekteverloop van de variant.

De angst voor al te erge economische gevolgen van de nieuwe variant werd daardoor minder. Ook sorteerden beleggers voor op niet al te pijnlijke reisbeperkingen als gevolg van de opkomst van de Omikron-variant. Air France-KLM won op het Damrak 3,4 procent. British Airways-moeder IAG steeg in Londen ook 3,4 procent en Lufthansa werd rond de 5 procent meer waard in Frankfurt.

In de AEX stond de meerderheid van de bedrijven op winst. De sterkste stijger was techinvesteerder Prosus, met een plus van 5,2 procent. Ook chipmaker ASML en verlichtingsbedrijf Signify eindigden met forse winsten. De hoofdindex zelf sloot 1,7 procent hoger op 790,70 punten.

De MidKap won 0,8 procent tot 1.036,86 punten. Hier profiteerde sportschoolketen Basic-Fit het meest van wegebbende zorgen over de nieuwe variant van het coronavirus. Het aandeel sloot 4,4 procent hoger. Intertrust (min 7,5 procent) eindigde onderaan in de MidKap. Investeerder CVC had 18 euro per aandeel over voor de financieel dienstverlener en voerde exclusieve gesprekken met het bedrijf, maar de overnamegesprekken zijn nu afgekapt.

ForFarmers won ruim 10 procent bij de kleinere beursfondsen. Het veevoerbedrijf gaat voor maximaal 50 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. In Brussel won telecomconcern Proximus meer dan 5 procent dankzij een adviesverhoging door JPMorgan.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,8 procent meer op 68,12 dollar en Brentolie werd 3,1 procent duurder op 71,32 dollar.