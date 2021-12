Gebruik hernieuwbare energie groeit harder dan ooit volgens IEA

Het gebruik van hernieuwbare energie groeit wereldwijd harder dan ooit. Dat meldt het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Volgens het agentschap komt dat door sterker overheidsbeleid en verhoogde klimaatdoelen. De investeringen in duurzame energiebronnen zoals windmolens, zonneparken en andere installaties zijn echter nog lang niet genoeg om de uitstoot van CO2 tegen 2050 naar nul terug te brengen.

Daarvoor moet de komende vijf jaar gemiddeld twee keer zoveel geld worden geĆÆnvesteerd in hernieuwbare energie, aldus het IEA. China maakt qua capaciteitsuitbreidingen de grootste stappen en ook in India neemt het gebruik van duurzame energiebronnen sneller toe. Daarnaast liggen Europa en de Verenigde Staten op schema om hun capaciteit de komende jaren sneller uit te breiden. Die vier markten zijn momenteel goed voor 80 procent van de totale wereldwijde investeringen in duurzame energie.

Het agentschap waarschuwt al langer dat landen veel meer geld moeten investeren om klimaatverandering tegen te gaan. In de aanloop naar en op de klimaattop van Glasgow zijn daarvoor wel stappen gezet, vindt het IEA.

VN-klimaatpanel IPCC meldde eerder dit jaar dat de aarde in de komende twee decennia met 1,5 graad kan opwarmen als drastische maatregelen uitblijven om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. De auteurs van het rapport concludeerden dat de mensheid ontegenzeggelijk verantwoordelijkheid draagt voor het opwarmen van de aarde.

Het IEA verwacht dat het gebruik van hernieuwbare energie tegen 2026 met zo’n 60 procent zal zijn gestegen ten opzichte van het niveau van 2020. Duurzame energiebronnen zouden dan ongeveer evenveel energie opwekken als alle fossiele brandstoffen en nucleaire energie bij elkaar.