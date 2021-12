Nieuwe zorgen over Omikron duwen beurzen New York in het rood

Eerdere winsten op de aandelenbeurzen in New York zijn woensdag bij het slot verdampt. Tijdens de handelssessie groeiden de zorgen over de in zuidelijk Afrika ontdekte Omikron-variant van het coronavirus, die mogelijk besmettelijker is dan de dominante Delta-variant. De Verenigde Staten meldden de eerste vastgestelde coronabesmetting met de variant binnen de eigen landsgrenzen. In Zuid-Afrika was er een verdubbeling van het aantal positieve coronatests ten opzichte van dinsdag.

Kort na de openingsbel overheerste juist optimisme. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zei dat bestaande coronavaccins waarschijnlijk bescherming bieden tegen de nieuwe variant. De topman van BioNTech, dat samen met Pfizer een van de vaccins ontwikkelde, had een boodschap van dezelfde strekking.

Onder meer luchtvaartmaatschappijen kregen op de beurs een nieuwe klap te verwerken door het Amerikaanse Omikron-geval. Delta Air Lines verloor ruim 7 procent en United Airlines werd 7,6 procent minder waard. Hotelgroep Hilton Worldwide zakte bijna 4 procent en branchegenoot Marriott International ging 3,4 procent omlaag.

De belangrijkste graadmeters zakten tijdens een stormachtig koersverloop ver terug. De brede S&P 500 eindigde uiteindelijk 1,2 procent onder de slotstand van dinsdag, op 4513,04 punten. Eerder op de dag stond deze index nog op bijna 2 procent winst. De Dow-Jonesindex verloor 1,3 procent tot 34.022,04 punten en techbeurs Nasdaq eindigde 1,8 procent lager op 15.254,05 punten.

Ook grote oliemaatschappijen Exxon Mobil en Chevron verspeelden hun eerdere winsten, nadat de olieprijzen weer wegzakten. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent minder waard op 65,11 dollar. Brentolie verloor 1,3 procent tot 68,31 dollar.

Naast het nieuws over de Omikron-variant speelden ook opmerkingen van de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, mee. Voor een commissie van het Huis van Afgevaardigden benadrukte hij nogmaals dat de stimuleringsmaatregelen van de centrale bank waarschijnlijk sneller afgebouwd worden dan eerder voorzien. Dit vanwege de oplopende inflatie.

Salesforce raakte bijna 13 procent kwijt. Het softwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen. Hewlett Packard Enterprise verloor verder circa 1 procent na een tegenvallende omzet van de IT-dienstverlener. Autoconcern GM kwam met positievere vooruitzichten voor de winst dit jaar. Het aandeel sloot 0,3 procent hoger.

De euro was 1,1314 dollar waard, tegen 1,1323 bij het slot van de Europese beurzen.