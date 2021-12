Omzet zakelijke dienstverlening boven niveau van voor corona

De zakelijke dienstverlening is hersteld van de coronacrisis. In het derde kwartaal steeg de omzet met bijna een vijfde ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daarmee lagen de opbrengsten in de zakelijke dienstverlening weer boven het niveau van voor de pandemie.

De omzetgroei van 19,5 procent in het derde kwartaal komt in de buurt van de hoogste die het CBS ooit heeft gemeten. Dat was in het tweede kwartaal van dit jaar. Vorig jaar was nog sprake van een enorme krimp door de coronacrisis.

De uitzendbranche zette ruim 14 procent meer om dan een jaar eerder en 2,6 procent meer ten opzichte van het derde kwartaal van 2019. Volgens het CBS profiteren met name de grotere uitzendbureaus van de aantrekkende vraag.

De beveiligingsbranche profiteerde volgens het CBS van de toegenomen bedrijvigheid en van coronagerelateerde werkzaamheden zoals controles en de beveiliging van vaccinatielocaties. De omzet van beveiligers steeg met meer dan 16 procent ten opzichte van vorig jaar en met 14 procent ten opzichte van twee jaar geleden.

De reisbranche zag de omzet meer dan verdubbelen, maar die sector werd vorig jaar ook het hardst getroffen. Vergeleken met 2019 was de omzet nog steeds een kwart lager. De inkomsten van het reclamewezen gingen afgelopen kwartaal met 13,5 procent omhoog. Die beroepsgroep ligt nog 4 procent achter op de omzet van twee jaar geleden.

Ondernemers in de zakelijke dienstverlening zien de toekomst met steeds meer vertrouwen tegemoet. Dit ligt nu op het hoogste niveau sinds 2018. Wel verwacht 44 procent van de ondernemers dat een personeelstekort een belemmering zal zijn. Dat percentage is het afgelopen kwartaal flink opgelopen.