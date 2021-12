Ook Anode Energie valt om door gestegen energieprijzen

Energiemaatschappij Anode Energie vraagt binnenkort bij de rechtbank in Rotterdam faillissement aan, zo kondigt het bedrijf aan. De onderneming heeft zo’n 14.000 directe en indirecte klanten voor kleinverbruik. Volgens Anode kwam een partij waarbij het bedrijf energie inkoopt zijn verplichtingen niet na, waardoor het bedrijf gas en elektriciteit plotseling tegen de sterk gestegen marktprijzen moest inkopen. Dat redde het bedrijf niet, waardoor een bankroet onafwendbaar is.

Anode Energie stelt in een persbericht dat het bedrijf zich wel had ingedekt tegen sterke prijsstijgingen op de energiemarkten, maar dat uitblijvende leveringen voor problemen zorgden. Het bedrijf had niet genoeg geld in kas om tegen de huidige prijzen gas en stroom in te kopen. Zo was elektriciteit in november gemiddeld ruim vier keer zo duur als een jaar eerder en gas bijna zes keer zo duur.

Het bedrijf heeft de Autoriteit Consument & Markt geïnformeerd (ACM) over de aanstaande aanvraag van het faillissement. De toezichthouder moet de kleinere klanten van het bedrijf dan onderbrengen bij andere energiemaatschappijen.

Gas en elektriciteit zijn dit najaar fors duurder geworden. Dat komt door een combinatie van de koude winter die achter de rug is, relatief kleine Europese gasreserves en de sterk aangetrokken vraag naar energie door het economisch herstel van de coronacrisis. Eerder gingen Welkom Energie en Enstroga al failliet door de opgelopen marktprijzen.