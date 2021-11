Oxfam Novib geeft informatie over leningen ontwikkelingsbank FMO

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO is niet transparant genoeg is over financieringen en investeringen. Daardoor is het onmogelijk om te controleren of investeringen negatieve gevolgen hebben voor mens en milieu, waarmee de ontwikkelingsorganisatie mogelijk in strijd handelt met de eigen doelstellingen. Dat vindt althans Oxfam Novib, die om duidelijkheid te verschaffen een database heeft gemaakt met informatie over leningen van FMO en de particuliere financieringsafdeling IFC van de Wereldbank.

De database is gemaakt in samenwerking met onderzoeksbureau Profundo en de internationale maatschappelijke organisaties International Accountability Project en het Early Warning System. Er staat informatie in over 318 verschillende projecten die impact hebben op het milieu in zeker 76 landen. Het gaat om investeringen die zijn gedaan door het IFC of de FMO tussen 2017 en 2020.

Volgens Oxfam Novib investeert FMO 3,7 miljard euro in financiële instellingen om onder meer standaarden op het gebied van mens en milieu te verbeteren in bepaalde landen. Maar die financieren dan weer bedrijven die zich bezighouden met mijnbouw en oliewinning. “Activiteiten waarbij een hoog risico bestaat dat water en bodem vervuild raken, landrechten geschonden worden en het leefgebied en welzijn van lokale gemeenschappen aangetast worden”, aldus Oxfam Novib. Die gemeenschappen die getroffen worden door bepaalde investeringen moeten volgens de organisatie kunnen achterhalen wie er achter de investeringen zit.

FMO zegt in een reactie het met Oxfam eens te zijn dat transparantie over aankomende projecten belangrijk is voor lokale gemeenschappen, maar dat de databank niet altijd accurate informatie weergeeft. FMO benadrukt alleen leningen te verstrekken aan banken die voldoen, of de ambitie hebben om op korte termijn te voldoen, aan internationale milieu- en sociale standaarden. “Onderdeel van ons werk is om het risicomanagement van deze banken te versterken en te zorgen dat er een goed klachtenmechanisme beschikbaar is”, aldus FMO. “Samenwerken met deze banken is belangrijk om het MKB in ontwikkelingslanden te steunen.”

FMO besloot afgelopen week dat alle nieuwe fondsen waarin wordt geïnvesteerd jaarlijks de namen openbaar moeten maken van de bedrijven waarin deze fondsen op hun beurt investeren. “Omdat wij bij fondsen meestal aandeelhouder zijn, kunnen wij meer invloed uitoefenen op dit soort beslissingen over transparantie.” Verder benadrukt de ontwikkelingsbank dat niet in “agressieve hedgefondsen” wordt geïnvesteerd.