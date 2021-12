Reuters: Air France-KLM stelt kapitaalverhoging uit om Omikron

Air France-KLM stelt een geplande kapitaalverhoging mogelijk uit omdat de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus tot veel onzekerheid leidt in de luchtvaartsector. De luchtvaartcombinatie wilde voor het einde van dit jaar 1 miljard euro ophalen, maar overweegt dit wegens nieuwe reisbeperkingen pas later te doen, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme ingewijden.

Het concern zucht door de coronacrisis onder een hoge schuldenlast en heeft een negatief eigen vermogen. Bij de presentatie van de derdekwartaalcijfers meldde Air France-KLM toe te werken naar een herkapitalisatie. Daarbij dacht het Nederland-Franse bedrijf onder meer aan de uitgifte van nieuwe aandelen bij bestaande aandeelhouders of aanpassingen aan een lening aan KLM.

Volgens een van de bronnen is het door de Omikron-variant moeilijk voor Air France-KLM om betrokken partijen te overtuigen van het eigen herstel. Omdat er veel zorgen zijn over de nieuwe variant van het coronavirus, zoals de besmettelijkheid en effectiviteit ertegen van vaccins, hebben veel landen extra reisbeperkingen ingesteld. Onder meer Nederland stelde een inreisverbod in voor reizigers uit Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibiƫ, Zimbabwe en Zuid-Afrika.

Air France-KLM onthield zich tegenover Reuters van commentaar.

De Franse regering kwam begin dit jaar al met 4 miljard aan financiƫle hulp voor Air France om de balans te versterken, waaronder een kapitaalinjectie van 1 miljard euro. Vorig jaar verschaften Nederland en Frankrijk al 10,4 miljard euro aan noodleningen en kredietgaranties om een bankroet van Air France-KLM te voorkomen.