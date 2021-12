Wall Street toont herstel van eerder verlies, Salesforce onderuit

De aandelenbeurzen in New York toonden woensdag weer wat herstel na de verliesbeurt een dag eerder. Salesforce ging daarentegen onderuit na tegenvallende vooruitzichten van het Amerikaanse softwarebedrijf. Beleggers lijken er verder op te gokken dat het economische herstel niet zal ontsporen door de nieuwe coronavariant Omikron. Uit cijfers van loonstrookverwerker ADP bleek daarnaast dat het aantal banen in het Amerikaanse bedrijfsleven in november sterker dan verwacht is toegenomen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent in de plus op 34.741 punten. De brede S&P 500 klom 1,1 procent tot 4617 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg ook 1,1 procent, tot 15.700 punten.

De zorgen over de Omikron-variant zijn nog niet verdwenen, ook al verklaarde topman Ugur Sahin van de Duitse vaccinmaker BioNTech tegen persbureau Reuters dat het coronavaccin van BioNTech en Pfizer waarschijnlijk goede bescherming biedt tegen een ernstig ziekteverloop van de variant en ziekenhuisopnames zal voorkomen. Het Amerikaanse Pfizer verloor dik 1 procent en BioNTech ruim 3 procent.

Salesforce raakte meer dan 5 procent kwijt. Het softwarebedrijf boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht, maar de verwachtingen voor het lopende kwartaal vielen tegen. Ook kondigde het bedrijf aan Bret Taylor tot medetopman te benoemen, naast de huidige topman Marc Benioff. Taylor werkt sinds de overname van zijn softwarebedrijf Quip in 2016 bij Salesforce.

Hewlett Packard Enterprise verloor verder circa 1 procent na een tegenvallende omzet van de IT-dienstverlener. Maaltijdbezorger DoorDash profiteerde van een adviesverhoging door effectenhuis Gordon Haskett en steeg bijna 2 procent.

De grote Amerikaanse olieproducenten ExxonMobil en Chevron profiteerden van de heropleving van de olieprijzen en dikten tot 2 procent aan. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,3 procent meer op 68,25 dollar en Brentolie werd 3,1 procent duurder op 71,34 dollar.

Beleggers kauwden daarnaast nog na op de uitlatingen van de Amerikaanse centralebankpresident Jerome Powell over een mogelijke snellere afbouw van de coronasteun om de inflatie te beteugelen. De euro was 1,1352 dollar waard, tegen 1,1277 dollar een dag eerder.