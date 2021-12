Besi, ASML en ASMI onderaan in rode AEX, Shell aan kop

De Nederlandse chipbedrijven Besi, ASML en ASMI kregen donderdag rake klappen op de Amsterdamse beurs. Beleggers schrokken van berichten dat het grote Amerikaanse techconcern Apple minder onderdelen nodig heeft van toeleveranciers omdat de vraag naar iPhones afneemt. Olie- en gasconcern Shell profiteerde naast de hogere olieprijzen van een groot aandeleninkoopprogramma.

Besi, ASML en ASMI stonden in de staartgroep van de AEX, met minnen tot 6 procent. Persbureau Bloomberg meldde op basis van anonieme bronnen dat Apple kampt met een tegenvallende vraag van de in september uitgebrachte iPhone 13. Het bedrijf stelde de productie van het toestel dit jaar al met 10 miljoen stuks naar beneden bij wegens het gebrek aan onderdelen.

Shell (plus 1,2 procent) was de sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het olie- en gasconcern heeft de verkoop van zijn activiteiten in het olieveld Permian Basin aan ConocoPhilips afgerond. Van de opbrengst van 9,5 miljard dollar (dik 8 miljard euro) gaat Shell 7 miljard dollar uitkeren aan aandeelhouders, waarvan 1,5 miljard dollar in de vorm van aandeleninkopen.

De beurshandel stond verder vooral in het teken van de snelle verspreiding van de Omikron-variant en de aanscherping van coronamaatregelen die dit met zich meebrengt. De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,3 procent lager op 780,34 punten. De MidKap verloor 0,9 procent tot 1027,56 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs daalden tot 1,1 procent.

Aalberts raakte een eerdere winst kwijt en zakte 2,6 procent in de MidKap. De industrieel toeleverancier houdt een beleggersdag en kwam met een update van de strategie. Air France-KLM verloor 0,7 procent. De luchtvaartcombinatie stelt een geplande kapitaalverhoging van 1 miljard euro mogelijk uit omdat de opkomst van Omikron tot veel onzekerheid leidt in de luchtvaartsector.

Ebusco steeg 7 procent. De fabrikant van emissievrije elektrische bussen heeft een veiligheidscertificaat ontvangen van Brussel voor zijn Ebusco 3.0 bus. Ook werd het aandeel door ING en Jefferies op de kooplijst gezet.

Op de oliemarkt hielden handelaren de vergadering van oliekartel OPEC in de gaten. De olielanden zullen mogelijk afzien van de geplande productieverhoging vanwege de onzekerheid over Omikron. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 66,98 dollar en Brentolie werd 2,1 procent duurder op 70,32 dollar. De euro was 1,1330 dollar waard, tegen 1,1323 dollar een dag eerder.