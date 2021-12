Betalingsbedrijf Square van Jack Dorsey heet voortaan Block

Het moederbedrijf van de Amerikaanse betalingsdienst Square gaat voortaan als Block door het leven. Daarmee wil het bedrijf van Twitter-oprichter Jack Dorsey duidelijk maken dat het inmiddels meer omvat dan alleen die betalingsdienst. Zo kocht de onderneming muziekstreamingdienst Tidal en begon het een op cryptomunten gerichte dienst met de naam TBD54566975. Ook de op consumenten gerichte betaaldienst Cash App is onderdeel van het bedrijf.

Square is niet de eerste onderneming waarvan het moederbedrijf een nieuwe naam krijgt. Onlangs nog veranderde Facebook de naam van de overkoepelende organisatie in Meta. De naam van het sociale medium bleef wel gewoon Facebook. Andere bekende voorbeelden zijn Snapchat. Het moederbedrijf van die filmpjesdienst heet tegenwoordig Snap om aan te geven dat het bedrijf, dat zegt “een camerabedrijf” te zijn, meer is dan alleen Snapchat.

Google begon de trend. Het techbedrijf zette een moederbedrijf met de naam Alphabet op en bracht allerlei activiteiten onder in verschillende dochterondernemingen. Daarvan is Google verreweg de grootste en belangrijkste. De meeste andere dochterbedrijven kosten Alphabet alleen maar geld.

De wijziging bij Square komt enkele dagen nadat Dorsey per direct vertrok als topman van Twitter. Hij had die functie al sinds 2015 naast die van topman van Square.