Duitse vuurwerkbranche boos over afsteekverbod

De Duitse vuurwerkbranche is boos over het verbod op het afsteken van vuurwerk met de jaarwisseling voor het tweede jaar op rij in verband met de coronapandemie. Volgens de Duitse branchevereniging van vuurwerkproducenten is dat verbod “catastrofaal” en dreigen duizenden banen in de sector verloren te gaan.

Het besluit voor een landelijk vuurwerkverbod werd genomen door de federale overheid en de deelstaten om zo groepsvorming tegen te gaan en besmettingen te voorkomen. De voorzitter van de branchevereniging zegt dat het besluit is genomen uit paniek en niet op basis van feiten. Ook in Nederland is er opnieuw een landelijk vuurwerkverbod met de jaarwisseling om zo de zorg te ontlasten.

Dierenrechtenorganisatie PETA is juist erg blij met het vuurwerkverbod. Volgens PETA is de jaarwisseling vaak een traumatische ervaring voor miljoenen dieren door de knallen, flitsen en dampen die ontstaan bij het afsteken van vuurwerk.