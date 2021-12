Europese beurshandel opnieuw in teken van Omikron

De Europese aandelenhandel staat donderdag waarschijnlijk weer in het teken van de nieuwsontwikkelingen rond Omikron. De vele berichten over de snelle verspreiding van de nieuwe coronavariant en de aanscherping van coronamaatregelen die dit met zich meebrengt, drukken naar verwachting op het sentiment.

Hoewel experts zeggen dat het weken zal duren om het ware gevaar van de nieuwe coronavariant volledig te begrijpen, zijn beleggers erg gevoelig voor elke nieuwe ontwikkeling. Omikron duikt in steeds meer landen op en heeft inmiddels ook de Verenigde Staten bereikt. Daardoor gingen de belangrijkste graadmeters op Wall Street woensdag stevig omlaag.

De AEX-index op Beursplein 5 en de andere Europese beursgraadmeters lijken op basis van de openingsindicatoren beduidend lager te beginnen. Woensdag trokken beleggers in Europa zich nog op aan berichten dat vaccins waarschijnlijk wel bescherming bieden tegen Omikron. Dat zorgde toen juist voor een stevig herstel van de graadmeters.

Bij de bedrijven weet Air France-KLM de aandacht op zich gericht. De luchtvaartcombinatie stelt een geplande kapitaalverhoging mogelijk uit omdat de opkomst van Omikron tot veel onzekerheid leidt in de luchtvaartsector. De onderneming wilde voor het einde van dit jaar 1 miljard euro ophalen, maar overweegt dit wegens nieuwe reisbeperkingen pas later te doen, meldde persbureau Reuters op basis van anonieme ingewijden.

Ook BAM kwam met nieuws naar buiten. Het bouwconcern verkoopt werkmaatschappij BAM Galère aan de Belgische branchegenoot Thomas & Piron. Hoeveel geld er met die deal is gemoeid, is niet naar buiten gebracht. Beleggers reageren mogelijk nog op een adviesverlaging voor ING door analisten van RBC. Verder is bekend geworden dat platenlabel Universal Music Group uit de prestigieuze Euro Stoxx 50-index verdwijnt.

De markt zal daarnaast scherp letten op de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland, later op de dag. Er wordt door analisten gespeculeerd dat de olielanden zouden kunnen afzien van de voor januari geplande productieverhoging vanwege de onzekerheid over Omikron en de impact daarvan op de wereldwijde olievraag. In aanloop naar de vergadering kost een vat Amerikaanse olie kostte bijna 2 procent meer op 66,88 dollar en Brentolie werd 2 procent duurder op 70,22 dollar. De euro is 1,1317 dollar waard, tegen 1,1323 dollar bij het slot van woensdag.