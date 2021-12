Onzekerheid rond Omikron drukt op sentiment Japanse beleggers

De aandelenbeurs in Tokio verloor donderdag weer terrein na de bescheiden koerswinst van een dag eerder. De aanhoudende onzekerheid rond de nieuwe coronavariant Omikron, die op steeds meer plekken in de wereld opduikt, drukte op het sentiment. Beleggers keken ook vooruit naar de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten van later op de dag. Mogelijk besluiten de olielanden dan om af te zien van een voor januari geplande productieverhoging.

De Nikkei in Tokio eindigde 0,7 procent lager op 27.753,37 punten. Ook de beurs in Sydney toonde verlies, terwijl de graadmeters in Shanghai en Hongkong met kleine tussentijdse winsten bij de slotstand van een dag eerder bleven. Alleen in Seoul, waar de beurshandel ook wordt gekleurd door speculatie over het rentebeleid van de Koreaanse centrale bank, was met een plus van 1,5 procent sprake van een duidelijke winst.

In Hongkong zijn diverse beursgenoteerde onderdelen van het door financiƫle problemen geplaagde vastgoedconcern Evergrande hard in waarde gezakt. Dat komt omdat enkele investeerders grote blokken aandelen op de markt hebben gezet. Zo daalde China Evergrande New Energy Vehicle Group bijna 12 procent. De belangrijkste notering van Evergrande boekte wel een bescheiden koerswinst.

De markt wachtte tevens op nieuws rond een andere ontwikkelaar met problemen, Kaisa Group. Daarvan moet donderdag bekend worden of schuldeisers hebben ingestemd met een schuldenruil die is bedoeld om wanbetaling te voorkomen. De aandelen van Kaisa lieten in afwachting van meer duidelijkheid weinig beweging zien.