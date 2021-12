OPEC+ praat over olieproductie met onzekerheid Omikron-variant

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten waaronder Rusland vergaderen donderdag over de productie in januari. De OPEC+ zoals die alliantie wordt genoemd, is bezig elke maand de productie met 400.000 vaten per dag te verhogen. Er wordt door analisten gespeculeerd dat de OPEC+ zou kunnen afzien van de voor januari geplande productieverhoging vanwege de onzekerheid over de nieuwe Omikron-coronavariant en de impact daarvan op de wereldwijde olievraag.

De virtuele vergadering wordt gehouden vanuit het hoofdkantoor van de OPEC in Wenen. De olieprijzen gingen vrijdag hard omlaag door schrik bij oliehandelaren over Omikron en de vrees voor nieuwe reisbeperkingen en schade aan het economisch herstel door de virusvariant. Deze week laten de olieprijzen grote schommelingen zien. In oktober tikten de prijzen nog de hoogste niveaus in zeven jaar aan, maar sindsdien zijn ze behoorlijk gedaald.

De energieminister van Saudi-Arabiƫ, dat wordt gezien als de leider van de OPEC, zei dinsdag zich nog zich geen zorgen te maken over de impact van Omikron op de oliemarkt. Hij wilde geen commentaar geven over een eventuele pauze bij de geleidelijke productieverhoging. De energieminister van OPEC-lid Algerije zei dat alle noodzakelijke stappen worden genomen om de oliemarkt in balans te houden voor producenten en consumenten. De Russische vicepremier en gewezen minister van Energie, Alexander Novak, verklaarde dat er geen overhaaste beslissingen genomen moeten worden door de opkomst van de nieuwe variant.

Om de hoge brandstofprijzen aan de pomp tegen te gaan maakte de Amerikaanse regering vorige week nog bekend olie uit de strategische voorraden vrij te geven, samen met andere landen. President Joe Biden heeft kritiek geuit op de OPEC+ omdat die te weinig zou doen om de hoge olieprijzen tegen te gaan. De dure brandstof ondermijnt de populariteit van Biden.