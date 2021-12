Shell schrapt plan voor ontwikkeling olieveld in Noordzee

Shell schrapt de plannen voor de ontwikkeling van een olieveld in de Noordzee. De plannen van het olie- en gasconcern voor de opening van het olieveld Cambo ten westen van de Shetlandeilanden werden eerder fel bekritiseerd door klimaatactivisten.

Shell is aandeelhouder van het Cambo-veld. Het bedrijf stelt na uitgebreid onderzoek dat het niet genoeg economisch voordeel ziet in de ontwikkeling van het project en dat er kans is op vertragingen. Klimaatactivisten hebben gezegd dat het openen van een nieuw olieveld niet past bij het streven van de Britse regering om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten.

Meerderheidsaandeelhouder Siccar Point Energy van het Cambo-veld zegt teleurgesteld te zijn in het besluit van Shell. Volgens Siccar Point is het olieveld van groot belang voor de energiezekerheid en economie van het Verenigd Koninkrijk.