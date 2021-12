Sterk herstel beurzen op Wall Street, Boeing uitblinker

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke winsten gesloten, waarmee duidelijk herstel werd getoond van de koersverliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street schoven de zorgen over de verspreiding van de Omikron-variant van het coronavirus even aan de kant. Vliegtuigbouwer Boeing was een uitblinker door het nieuws dat de Chinese autoriteiten toestemming hebben gegeven aan de 737 MAX om weer te vliegen. Apple moest juist terrein prijsgeven na berichten over een tegenvallende verkoop van de nieuwe iPhone 13.

De Dow-Jonesindex sloot met een winst van 1,8 procent op 34.639,79 punten. De breed samengestelde S&P 500 klom 1,4 procent tot 4577,10 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.381,32 punten.

Boeing ging 7,5 procent omhoog. Volgens China is de 737 MAX weer luchtwaardig nu Boeing aanpassingen heeft gedaan aan het toestel. China was het enige grote land dat nog geen toestemming had gegeven voor een terugkeer van het toestel in het luchtruim, na twee dodelijke ongevallen met het type in korte tijd.

Apple zakte 0,6 procent. Volgens persbureau Bloomberg valt de vraag naar de in september uitgebrachte iPhone 13 tegen. Eerder werd de productie van de smartphone al flink verlaagd vanwege tekorten aan onderdelen. Apple zou zijn toeleveranciers hebben gewaarschuwd dat het nu nog minder onderdelen nodig heeft.

De luchtvaartaandelen, die woensdag zware klappen kregen na de ontdekking van de Omikron-variant op Amerikaanse bodem, toonden fors herstel. Delta Air Lines, United Airlines en American Airlines dikten tot meer dan 9 procent aan.

Snowflake maakte een koerssprong van 16 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van het cloud-databedrijf. Supermarktconcern Kroger won 11 procent, eveneens dankzij goede resultaten. General Motors (GM) klom ruim 5 procent. De autobouwer schroefde tijdens een beleggersbijeenkomst zijn winstverwachtingen voor dit jaar op.

Op de oliemarkt ging de aandacht uit naar de vergadering van oliekartel OPEC en bondgenoten als Rusland. De olielanden zetten de productieverhoging door in januari, ondanks de onzekerheid over de impact van Omikron op de wereldwijde olievraag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 67,05 dollar en Brentolie werd 2 procent duurder op 70,22 dollar per vat.

De euro was 1,1299 dollar waard, tegen 1,1318 dollar bij het slot van de handel in Europa.