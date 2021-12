Boeren bang voor inkomensdaling door Nederlandse landbouwplannen

Nederland dreigt met zijn invulling van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid voor een verdere inkomensdaling van boeren te zorgen. Daarvoor waarschuwt land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland, die daarbij verwijst naar stukken die verantwoordelijk demissionair minister Carola Schouten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Waar de boeren over vallen is dat Nederland er volgens hen voor kiest om 30 procent van de subsidies die ze normaal direct krijgen als ze aan een aantal voorwaarden voldoen, nu over te hevelen naar een ander potje dat bestemd is voor duurzaamheidsprojecten. Hoewel de overheveling stapsgewijs gebeurt, betekent dit volgens de branche onderaan de streep alsnog een “zware achteruitgang” op het inkomen.

“Door de politieke keuze om de basisvergoeding per hectare te verlagen gaat een gemiddeld bedrijf er al gauw 5000 tot 10.000 euro op jaarbasis op achteruit”, zegt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak in een reactie. In de ogen van LTO is dit extra zuur omdat er binnen het landbouwbeleid van Brussel ├╝berhaupt al minder geld beschikbaar zou zijn voor de sector. Van der Tak noemt het “onbegrijpelijk” omdat zo budget dat juist in de plannen bedoeld zou zijn als inkomensvangnet van boeren en tuinders wordt afgepakt.

De plannen, waarvan nu een conceptversie is opgesteld, worden volgende week besproken in de Tweede Kamer. Het voorstel moet eind dit jaar in Brussel liggen, weten de boeren. Daarna heeft de Europese Commissie nog drie maanden om alles te beoordelen.