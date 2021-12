Dienstverleners hebben het drukker, maar Omikron ligt op de loer

Dienstverleners in de eurolanden hebben het in november drukker gekregen, maar mogelijk is er sprake van een tijdelijk effect. Bedrijven gaven namelijk aan onderzoeksbureau IHS Markit aan minder verwachtingen van de toekomstige groei te hebben, onder meer door nieuwe maatregelen vanwege de Omikron-variant van het coronavirus.

Maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben over het algemeen een groter effect op de dienstensector dan op de industrie. Zo moeten vaak horecazaken (deels) sluiten en krijgen ook winkels beperkingen opgelegd. Ook de reisbranche, die veel last heeft van maatregelen, valt onder de diensten.

De groei van de dienstensector in de eurozone was al lager dan bij een voorlopige meting. Desondanks kwam de inkoopmanagersindex, waarmee de bedrijvigheid wordt gemeten, uit op een stand van 55,9. Alles boven de 50 duidt op groei, daaronder is er sprake van krimp. In oktober was de graadmeter nog op 54,6 uitgekomen.