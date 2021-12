ECB-president Lagarde voorziet geen renteverhoging in 2022

President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) verwacht niet dat de bank komend jaar de rente verhoogt. De Française zegt opnieuw dat ze de inflatie, waarvan ze wel ziet hoe “pijnlijk” die momenteel is, weer ziet afnemen.

“Ik zie de inflatie als een hobbel en die neemt uiteindelijk weer af.” Lagarde is er stellig van overtuigd dat dit al in 2022 gebeurt. De ECB geeft al langer aan dat de geldontwaarding vanwege met name tijdelijke effecten momenteel zo hoog is. Onder meer de olie- en gasprijzen gaan naar verwachting binnen enkele maanden weer omlaag.

Ook is de verwachting van de centrale bank dat problemen in de toeleveringsketens langzaam zullen verdwijnen. Die zorgen voor hogere kosten voor materialen die door bedrijven worden doorberekend aan klanten.

Die zullen wel langer een prijsopdrijvend effect hebben dan de energie, maar de ECB zag in november dat de leveringstijden voor grondstoffen en andere materialen voorzichtig afnamen. Als dat deze maand wordt bevestigd “zou dat een vroege aanwijzing kunnen zijn dat we op dat vlak weer richting de normale situatie gaan”.