Eerste horde genomen om shutdown overheid VS te voorkomen

In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is de eerste horde genomen om een shutdown van de overheid te voorkomen. Het door de Democraten gedomineerde Huis stemde donderdag (221-212) voor het voorstel om de federale regering tot zeker 18 februari te blijven financieren. De Amerikaanse Senaat stemt vrijdag echter nog over het voorstel en het is nog onduidelijk of de shutdown voorkomen kan worden.

In oktober had het Huis van Afgevaardigden goedkeuring gegeven voor een verhoging van het schuldplafond tot 3 december, zonder verlenging dreigde een shutdown. De Amerikaanse regering zit dicht tegen de grens aan van het totale bedrag dat ze mag lenen. Als het plafond niet op tijd wordt opgeschroefd, kan het land niet meer aan alle financiƫle verplichtingen voldoen. Dan zouden bepaalde overheidsdiensten moeten sluiten.