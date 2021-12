Moederbedrijf Blokker stelt plannen voor beursgang voorlopig uit

Mirage Retail Group (MRG), het moederbedrijf van onder meer Blokker en Intertoys, stelt zijn plannen voor een beursgang voorlopig uit. Het winkelconcern doet dat vanwege de “grillige marktomstandigheden” in retailland, terwijl de organisatie juist gebaat zou zijn bij continuïteit en stabiliteit.

MRG was naar eigen zeggen al een eind op weg met de voorbereidingen voor de beursgang. Die had volgend jaar moeten plaatsvinden. In verband met de stap zou topman Michiel Witteveen daarbij de dagelijkse leiding uit handen geven. Per 1 februari zou hij dan voorzitter van de raad van commissarissen worden, en huidig voorzitter Dirk-Jan Stoppelenburg zou zijn plaats als topman innemen. Ook die bestuurswissel zal nu pas later zijn beslag krijgen.

MRG telt meerdere ketens, waaronder elektronicaketen BCC. Tot voor kort hoorde Big Bazar er ook bij, maar in oktober werd bekend dat er een nieuwe eigenaar was gevonden voor de budgetwinkelketen. In totaal is het concern momenteel goed voor 710 winkels en 8100 werknemers. Witteveen benadrukt in een verklaring dat het de afgelopen tijd is gelukt om het winkelconcern te vernieuwen en de weg naar winstgevendheid terug te vinden. Aan die strategie, waarbinnen ook webwinkelactiviteiten een belangrijke plaats innemen, zal nu verder gewerkt worden.

Eerder dit jaar noemde Witteveen de beursplannen nog noodzakelijk voor de toekomst van de onderneming. Maar hij gaf ook aan dat er nadelen aan kleefden. De druk om te presteren zou dan meteen groter worden. De topman benadrukt nu dat de huidige grillige marktomstandigheden buiten de macht van het bedrijf liggen. Wanneer MRG dan nog wel naar de beurs zou willen, kan hij niet zeggen. De beursplannen zijn voor “onbepaalde tijd” uitgesteld.