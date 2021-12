Prosus zakt in groene AEX, chipbedrijven tonen herstel

Prosus ging vrijdag omlaag op de Amsterdamse beurs. De daling volgde op de koersdruk in de Chinese techsector, waarin de techinvesteerder grote belangen heeft. De chipbedrijven toonden daarentegen weer wat herstel na de zware koersverliezen een dag eerder. Beleggers schoven verder de zorgen over de Omikron-variant weer even aan de kant en trokken zich op aan de hogere slotstanden op Wall Street.

Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat later op de dag verschijnt. Een sterk herstel van de arbeidsmarkt maakt het voor de Federal Reserve gemakkelijker om de coronasteun verder af te bouwen.

Prosus (min 2 procent) was de grootste daler in de AEX. Beleggers verwerkten de aankondiging van de Chinese taxidienst Didi om zijn notering in New York op te geven. De Amerikaanse autoriteiten willen meer informatie van de op Wall Street genoteerde Chinese bedrijven. Beijing wil echter niet dat gevoelige data over Chinese consumenten in handen komt van de Amerikanen en heeft Didi eerder al verzocht zijn beursnotering op te geven. Tencent Music, de muziekstreamingsdienst van techconcern Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, is ook genoteerd in New York.

ASML, ASMI en Besi wonnen tot 1,3 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De chipbedrijven raakten donderdag nog tot 7,7 procent kwijt na berichten dat Apple minder onderdelen nodig heeft van toeleveranciers omdat de vraag naar iPhones afneemt.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in het groen op 782,42 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1031,82 punten. Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.

Shell (plus 1,3 procent) bleef profiteren van de herstellende olieprijzen. Het olie- en gasconcern liet daarnaast weten de plannen voor de ontwikkeling van een olieveld in de Noordzee te schrappen. De plannen voor de opening van het olieveld Cambo ten westen van de Shetlandeilanden werden eerder fel bekritiseerd door klimaatactivisten.

In de MidKap stond Aalberts onderaan met een verlies van 2 procent. Analisten van Morgan Stanley verlaagden het advies voor de industrieel toeleverancier. De aanbieder van pakketkluisjes InPost en luchtvaartcombinatie Air France-KLM gingen aan kop met winsten van 2,3 en 1,8 procent.

De euro was 1,1295 dollar waard, tegen 1,1318 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 68,25 dollar. Brentolie werd 2,5 procent duurder op 71,43 dollar per vat.