Stijgende vraag beveiliging bedrijven door thuiswerkadvies

Het aantal inbraken is flink gedaald, zo bleek al enige tijd geleden uit cijfers van het CBS. Dat dit wordt veroorzaakt door de corona-uitbraak, werd wel duidelijk toen het aantal inbraken direct weer steeg na de versoepeling van de maatregelen. Het is echter maar de vraag of het huidige thuiswerkadvies weer een daling met zich meebrengt. Bovendien zijn sommige panden juist kwetsbaarder als we veel thuiswerken. Vooral bedrijven moeten juist meer doen aan beveiliging.

In tegenstelling tot particulieren, zijn ondernemers juist kwetsbaarder als we thuiswerken. Kantoren zijn leger. Ook zijn er minder ‘buren’ die een oogje in het zeil houden, als de ondernemer niet middenin een woonwijk zit. En zo zijn er nog meer factoren die het risico nu kunnen verhogen.

Ondernemers kwetsbaar voor inbraak

“Hoe kwetsbaar je als ondernemer bent, ligt aan verschillende factoren. De locatie van het pand is relevant, maar ook de hoeveelheid waardevolle zaken in dat pand en de beveiliging van je ramen en deuren maakt uit”, aldus Frank Smit, eigenaar van beveiligingsbedrijf FSS Security. “Maar dat het thuiswerken niet meehelpt, is evident.” Dat begrijpen de ondernemers zelf ook, merkt Smit, “Het aantal bedrijven dat bij ons aanklopt voor professionele beveiliging stijgt overduidelijk.”

Daling woninginbraken

Volgens het CBS daalde het aantal woninginbraken aanzienlijk vanaf april 2020 – het begin van de coronapandemie. In april en mei 2020 halveerde het aantal inbraken zelfs ten opzichte van dezelfde maanden in 2019. In de maanden na mei 2020 steeg het aantal weliswaar weer iets, maar niet noemenswaardig. Pas in juni 2021, toen de maatregelen werden versoepeld, schoten ze weer echt omhoog. Volgens de Nationale Politie kwamen er in juni 2021 450 meldingen van inbraak. Een maand eerder waren dat er nog 350.

Maar die berichten vertellen ons niets over het aantal inbraken bij bedrijven. Iets verder spitten leert dan ook dat die specifieke cijfers wat minder hoopvol stemmen. Weliswaar zijn ook het aantal inbraken in winkels en bedrijfspanden in 2020 gedaald – in 2019 werd er nog 14.820 keer ingebroken, in 2020 gebeurde dit 13.565 – maar die daling lijkt het gevolg van een trend waar al sinds 2010 sprake van is. Die heeft niet ineens harder doorgezet, integendeel. De daling is zelfs minder sterk dan voorgaande jaren.

Meer vraag naar beveiliging

Volgens het CCV (centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid) wordt er dan ook nog altijd bij veertig procent van ondernemers een keer ingebroken. Er is wel sprake van een daling, maar die daling lijkt, zoals gezegd, vooral een voortzetting te zijn van een trend die al ruim tien jaar aan de gang is. In 2010 werd er nog 35.000 keer ingebroken bij ondernemers, sindsdien is dat elk jaar iets minder. Dat het beter gaat, heeft vooral te maken met het feit dat meer ondernemers een flexibele werkplek hebben, waar dus niet ingebroken kan worden. Bovendien doen bedrijven met een eigen bedrijfspand nu meer aan hun beveiliging dan in 2010. Ondernemers die een vaste locatie gebruiken en de boel niet goed beveiligen vallen niet in die categorie en lopen dus juist enorm veel risico nu.

Creatieve inbrekers

Voor zover corona een afschrikkende werking heeft gehad, is het bovendien maar de vraag of inbrekers zich daar nog een keer door laten leiden. Boeven zijn net mensen, en passen zich dus ook aan het ‘nieuwe normaal’ aan. In eerste instantie hielden ze zich even koest, net als iedereen, maar nu het langer duurt, worden ze waarschijnlijk creatiever. “De dieven hebben geen tegemoetkoming voor de afgelopen mindere periode gekregen”, zo verklaarde voorzitter van de Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken Coen Staal al in juni tegenover RTL Nieuws.