Werkgevers vooralsnog geen voorstander van vaccinatieplicht

Nederlandse werkgevers zien vooralsnog weinig heil in de invoering van een vaccinatieplicht. Ze zijn groot voorstander van inentingen tegen het coronavirus, maar een verplichting zoals Duitsland wil invoeren gaat ze te ver. Een enkeling verwacht, hoe ongewenst ook, dat een verplichting onontkoombaar is.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zeggen in een gezamenlijke verklaring dat het belangrijk is om de vaccinatiegraad in Nederland omhoog te krijgen. Maar dit kan volgens de belangenbehartigers voorlopig nog op zo’n manier dat ongevaccineerden vrijwillig een prik halen. “Wij zien voorlopig nog ruimte om dat met gerichte acties, ook in samenwerking met het bedrijfsleven, te doen. Er is zo nog veel winst te behalen.”

Ook werkgeversvereniging AWVN laat weten in zijn algemeenheid geen groot voorstander van verplichtingen te zijn, dus ook niet voor een verplichte inenting. “Als het zover komt, dan moet het absoluut een laatste redmiddel zijn.”

Supermarkten wijzen de suggestie dat het personeel verplicht moet worden ingeënt stellig af, hoewel ze voorstander van vaccinaties zijn. “Supermarkten en foodservicebedrijven zijn essentieel om Nederland elke dag van eten en drinken te voorzien”, beargumenteert de koepelorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “Er kan geen drempel bestaan om deze cruciale rol te vervullen.”

Olie- en gasconcern Shell, met in Nederland zo’n 8500 werknemers, zegt groot voorstander te zijn van vaccinaties omdat dit de druk op de zorg kan wegnemen. “Maar we erkennen ook dat mensen vrijheid van keuze hebben”, laat het bedrijf weten. “We volgen de wet en regelgeving van de landen waarin we actief zijn en hebben geen plannen om vaccinaties te verplichten in Nederland.”

Topman Steven van der Heijden van reisorganisatie Corendon, met in Nederland zo’n 1000 werknemers, denkt dat een vaccinatieplicht onontkoombaar is. “Ik denk dat we met heel grote stappen afgaan op een vaccinatieplicht, of de facto een vaccinatieplicht waarmee je ongevaccineerden zo veel beperkingen oplegt dat ze wel moeten”, zegt hij. “Dat stuit mij tegen mijn liberale borst, maar ik vrees dat het wel die kant opgaat.”

Volgens de Corendon-baas laten nieuwe, besmettelijkere varianten van het virus geen ruimte voor alternatieven.”Je hebt nu een vaccinatiegraad van bijna 100 procent nodig. Dat ga je op basis van vrijwilligheid niet bereiken.”