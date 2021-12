Overheid VS klaagt Whole Foods aan om kledingvoorschriften

Whole Foods, de Amerikaanse supermarktketen die in 2017 werd overgenomen door Amazon, wordt aangeklaagd door het Amerikaanse federale agentschap dat de arbeidsrechten beschermt. De supermarktketen zou het werknemers in 2020 verboden hebben kleding te dragen waarop Black Lives Matter-boodschappen te zien waren. Werknemers in verschillende staten zouden zijn aangesproken op het dragen van zulke kleding. Ook zijn hier volgens het agentschap mensen om ontslagen.

“Onze kledingvoorschriften dienen ertoe onze medewerkers en klanten een winkelervaring te geven die uitsluitend draait om uitstekende service en eten van hoge kwaliteit”, zegt het bedrijf in een verklaring. “We vinden niet dat we die ervaring moeten verminderen door boodschappen te introduceren op bedrijfskleding, ongeacht de inhoud ervan.”

“Kwesties rond raciale intimidatie en discriminatie zijn een centraal onderdeel van arbeidsomstandigheden”, zei Jill Coffman, de regionale directeur van het agentschap in San Francisco. “Met onze aanklacht willen we het recht van arbeiders om op te komen voor deze belangrijke kwesties beschermen.”