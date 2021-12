President Erdogan hoopt dat Turkse lira snel stabiliseert

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan hoopt dat de Turkse lira en de inflatie snel stabiliseren. Dat zei hij op een bijeenkomst in de stad Siirt in het oosten van het land. De nationale munteenheid is de laatste tijd in een vrije val beland, waardoor het dagelijks leven voor Turken steeds duurder wordt. Er moet bijvoorbeeld meer worden betaald voor geïmporteerde energie.

Turkije kampt met een inflatie van meer dan 21 procent. Erdogan gaat daarbij tegen de gangbare economische theorieën in en pleit telkens voor een renteverlaging om die problemen op te lossen. Erdogan, die met een reeks ontslagen zijn grip op de centrale bank heeft versterkt, zei afgelopen week nog jarenlang de rente laag te willen houden. Ook ontsloeg hij zijn minister van Financiën.

Erdogan gaf in een speech opnieuw aan de rente laag te zullen houden. Volgens hem is een hoge rente “een kwaal die de rijken alleen maar rijker maakt en de armen steeds armer” en dat hij daarom nooit een compromis hierover zal sluiten.