Onderzoekscentrum bekijkt impact veranderende levensverwachting

Een nieuw onderzoekscentrum moet het onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van veranderende levensverwachtingen een impuls geven. Zeker nu de coronapandemie zorgt voor hogere sterftecijfers is het bestuderen hiervan erg belangrijk, denken Nationale-Nederlanden en de Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij zetten samen het Research Centre for Longevity Risk op, maken ze bekend.

De laatste decennia worden mensen wereldwijd gemiddeld steeds ouder. Maar de snelheid waarmee de levensverwachting kan veranderen, is volgens de deskundigen onzeker. Bijvoorbeeld een plotselinge hogere sterfte door een pandemie zou het beeld zomaar kunnen veranderen, maar er spelen naar verwachting veel meer factoren een rol.

Dat nu juist economen en een verzekeraar als Nationale-Nederlanden hier meer van willen weten komt omdat deze onzekerheid ook beleidsmatige uitdagingen met zich mee brengt. Dan gaat het bijvoorbeeld om de betaalbaarheid van pensioenvoorzieningen of de benodigde capaciteit van het zorgstelsel.

Het onderzoek in het centrum zal bijdragen aan het management van langlevenrisico en van groot belang zijn voor bijvoorbeeld overheden en beleidsmakers, zegt Leon van Riet. Hij staat aan het hoofd van het leven- en pensioenbedrijf van Nationale-Nederlanden. Van Riet denkt dat het ook de bewustwording van mensen om pensioen op te bouwen kan helpen vergroten.

Er zijn al diverse onderzoeksprojecten bedacht, die onder andere kunnen worden uitgevoerd door promovendi. Met hoeveel financiering Nationale-Nederlanden precies bijdraagt aan het nieuwe centrum, is niet naar buiten gebracht.