Vivendi bereid te praten over staatsovername Telecom Italia

Het Franse mediaconcern Vivendi, de grootaandeelhouder van telecombedrijf Telecom Italia, zou bereid zijn om te praten over een overname door de Italiaanse staat van Telecom Italia. Daarmee zou een einde kunnen komen aan de overnamestrijd waarin het mediaconcern verwikkeld is. Onlangs bood de Amerikaanse investeerder KKR bijna 11 miljard euro voor Telecom Italia, maar Vivendi zag daar nog niets in.

Vivendi zegt bereid te zijn een door de staat beheerd telecomnetwerk te bekijken, mocht dit “een voorbereiding zijn op een strategisch project onder leiding van de publieke sector”, aldus het bedrijf in een verklaring. “Vivendi is ge├»nteresseerd in alle oplossingen die zorgen voor een effici├źnte en moderne infrastructuur van het netwerk, terwijl de waarde van de investering behouden blijft.”

Vivendi zou ook met geldschieter Cassa Depositi e Prestiti in gesprek zijn om niet gebruik te hoeven maken van het bod van KKR, meldde de krant Il Messagero zondag. Cassa Depositi heeft een belang van bijna 10 procent in Telecom Italia. Er zou onlangs overlegd zijn tussen de twee topmannen en ze zouden binnenkort weer bij elkaar komen om een gezamenlijke strategie te ontwikkelen, aldus de krant.

Vivendi heeft bijna een kwart van de aandelen van het Italiaanse telecomconcern in handen. Het bedrijf is niet van plan zijn belang te verkopen. Het Italiaanse ministerie van Economische Zaken verwelkomde de belangstelling van KKR in het weekend als “positief nieuws voor het land” en zei dat er een werkgroep zou worden gevormd om de zaak te bestuderen. Volgens het ministerie moet een eventuele overname wel “verenigbaar zijn” met de verdere introductie van breedbandinternet in het land.

Voor een eventuele verkoop is ook goedkeuring van de regering nodig. Het netwerk van Telecom Italia is van nationaal strategisch belang. Het overnamevoorstel is onderworpen aan een boekenonderzoek. Dat duurt zeker vier weken. Verder is voor een overname de steun van zeker 51 procent van de aandeelhouders nodig.