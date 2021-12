5 tips voor startende beleggers

Dit jaar is een recordaantal huishoudens aan het beleggen, blijkt uit onderzoek van Kantar. De lage rente en de gunstige beursontwikkelingen zijn daar waarschijnlijk de belangrijkste oorzaken van. Voor velen is dat een goede investering, er worden serieuze winsten geboekt, maar gevaren zijn er ook. Wat zijn de belangrijkste spelregels die je moet kennen als startend belegger?

Er zijn nu 1,96 miljoen beleggende huishoudens in Nederland. Dat is een record, zo laat Kantar in hun persbericht weten. Het is het gevolg van zes jaar onafgebroken groei. De eindeloos lage rentestanden en de gunstige beursontwikkelingen zijn de belangrijkste oorzaken, volgens het onderzoeksbureau.

De groeiende particuliere spaarpotjes als gevolg van de lockdown, de behoefte aan nieuwe hobby’s thuis en de ‘fear of missing out’, hebben ongetwijfeld ook invloed. Maar ook zonder coronamaatregelen is de verwachting is dat het aantal beleggers blijft stijgen: van de niet-beleggers is 13 procent van plan te beginnen.

Kies een betrouwbare broker

Aandelen worden tegenwoordig vrijwel altijd via een online broker gekocht. De dagen dat we op de beursvloer schreeuwend bestelde zijn echt voorbij. Online je aandelen kopen heeft uiteraard een hoop voordelen – het is makkelijker en beter voor je bloeddruk – maar ook een belangrijk nadeel: als je alleen maar in je eentje achter je eigen computer zit, ben je vaak minder goed ingevoerd in de wereld van beleggen.

Zorg dus dat je je goed inleest, voordat je een broker kiest. En kies in ieder geval een broker die gereguleerd wordt door een gerenommeerde marktautoriteit, zoals de AFM, de FCA of de CySEc. De strenge regels waar de broker dan aan gebonden is, betekenen dat jij als belegger niet zomaar opgelicht wordt.

Kies je aandelen verstandig

In het verlengde van het vorige punt: denk goed na over welke aandelen je koopt. Niet alle aandelen worden door elke broker aangeboden. Je opties zijn afhankelijk van de broker die je kiest. Koop een aandeel niet alleen omdat iedereen dat nu doet, maar denk na over de toekomst van dat bedrijf en die branche. Als er ineens een hype ontstaat zal dat aandeel omhoog schieten. Maar als het geen toekomst heeft, stort het ook net zo snel weer in.

Het restaurant van Pietje Puk, gelegen in een of andere uithoek, zal vast sympathiek zijn. Maar erin beleggen omdat iedereen het doet is niet per se een goed idee. Pietje Puk heeft misschien nog nooit een groot bedrijf geleidt, en bovendien is het maar de vraag of hij een volgende lockdown overleeft. Hou het nieuws, de portefeuilles van andere succesvolle beleggers en de marktontwikkelingen dus in de gaten. Zo leer je de bubbels en de goede ideeën van elkaar te onderscheiden.

Beleg alleen met geld dat je kan missen

De SNS-bank waarschuwde eind augustus nog dat, volgens hun gegevens, 12 procent van de jongeren zonder spaarbuffer belegt. En dat is zorgelijk, want beleggen is nooit zonder risico (of je nu jong of oud bent). Stop dus nooit geld in aandelen als het verliezen van dat geld rampzalige gevolgen voor je heeft. Beleg alleen geld dat je ‘over’ hebt.

Spreid je uitgaven

Wie je het ook vraagt, iedereen zal je vertellen: spreid je beleggingen. Zet niet al je geld in op dat ene gouden ei. Beheers het risico door voor verschillende aandelen te kiezen. Zo kan het ene aandeel de tik opvangen die een ander aandeel krijgt én heb je meer kans dat het echte gouden ei er inderdaad tussen zit.

Haastige spoed is zelden goed

Spreid je uitgaven ook in de tijd. Koop dus op verschillende momenten. Ook hiervoor geldt: zo beperk je de invloed van een verlies en heb je veel meer kans een stukje van een piek mee te pakken – wanneer die ook plaatsvindt.

Onderzoek na onderzoek laat zien dat de groep beleggers die kiest voor de lange termijn, op verschillende momenten koopt en een uitgebreid portfolio heeft, uiteindelijk de meeste winst pakt.